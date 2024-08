Parce qu’en 2020, le marché de la téléphonie mobile a évolué et que désormais, notre téléphone portable nous permet de payer, naviguer… voyager.

Parce que de révolutions en révolutions, le smartphone a créé de nouveaux usages, qui peu à peu, nous ont rendu, nous humains, au service de sa technologie.

Parce que depuis sa création, nous sommes convaincus qu’un téléphone incassable doit au contraire être un outil à notre service.

Et comme tous les outils, qu’il doit être :

SIMPLE

SOLIDE

PERFORMANT

PERSONNALISABLE

HYBRIDE

Un téléphone étanche et indestructible comme un compagnon.

Parce qu’en 2019, nous poursuivons cette course à l’innovation, mais que nous sommes certains que cette innovation peut être utile.

Parce que nous croyons que l’on peut appartenir à une ère technologique sans renier les besoins primaires de l’homme.

Nous avons créé un laboratoire qui analyse les téléphones mobiles robustes et étanches, pour tous, tous les jours, par tous les temps, tout le temps. Sans que vous ayez à vous en soucier.

Notre seule ambition, vous sastisfaire.

La satisfaction client est au centre de la politique de notre entreprise.

Cela passe par l'analyse des derniers téléphones durcis et antichoc en adéquation avec les attentes clients et des services de qualité.

MOBILE TOUT TERRAIN dispose d’équipe d'analystes et de testeurs en France et à l’étranger capables de détecter les innovations de demain et de tester des téléphones durcis en phase avec les besoins spécifiques des nouveaux usages mais aussi dans le respect des normes écologiques.

Aujourd’hui, l’obsolescence programmée fait partie du quotidien des marques high tech et cela est encore plus vrai dans le secteur de la téléphonie où les smartphones proposés restent encore très fragiles et où le taux de casse est impressionnant.

Pour cela, nous testons en permanence des évolutions technologiques mais aussi écouter le feedback de nos clients afin d’être dans une démarche constante d’amélioration de nos services.

L’ambition de MOBILE TOUT TERRAIN est de proposer des solutions à ce problème de fragilité, en trouvant des smartphones incassables et waterproof conçus pour résister aux aléas du quotidien et des risques de casse engendrés par une utilisation en extérieur. Cette démarche est avant tout animée par la volonté de proposer des smartphones solides trés renforcés qui auront une durée de vie prolongée.